В январе—июле 2025 года прибыль организаций Татарстана превысила полтриллиона рублей

Убыток составил 124,4 млрд рублей

По итогам января—июля 2025 года организации Татарстана (без учета субъектов малого предпринимательства) получили 548,5 млрд рублей в качестве прибыли. Это на 77,8 млрд больше, чем в первом полугодии, следует из данных Татарстанстата. Убыток составил 124,4 млрд рублей (+6 млрд рублей).

Доля прибыльных компаний снизилась на процент: с 75,6% до 74,6%. Убыточных, соответственно, увеличилась с 24,4% до 25,4%.

Самыми прибыльными оказались обрабатывающие производства (200,4 млрд рублей). Они лидируют и среди убыточных — 44,5 млрд рублей.

Всего в данных Татарстанстата представлено 18 отраслей. Больше половины — 12 — показали миллиардную прибыль. Менее выгодными оказались образование, здравоохранение, а также деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В трех отраслях убыток организации оказался больше прибыли. Это финансовая и страховая деятельность (9,8 млрд прибыли против 33,8 млрд убытка), профессиональная, научная и техническая деятельность (6,4 млрд прибыли против 7,5 млрд убытка) и вышеупомянутая культурная и спортивная отрасль (124,6 млн прибыли против 707,4 млн убытка).

Несмотря на это, среди банков и страховщиков больше всего доля прибыльных — 90%. Наименьшая — в сфере водоснабжения (50%).

Полный расклад по отраслям (ранжированы по размеру прибыли) представлен ниже.

Сфера деятельности Прибыль Доля прибыльных организаций в общем числе Убыток Доля убыточных организаций Обрабатывающие производства 200,4 млрд 78,2% 44,5 млрд 21,8% Добыча полезных ископаемых 106,7 млрд 86,8% 1,5 млрд 13,2% Строительство 47,4 млрд 76,7% млрд 23,3% Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 25,8 млрд 78,1% 13,6 млрд 21,9% Транспортировка и хранение 24,7 млрд 62,1% 4,2 млрд 37,9% Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 20,9 млрд 57,1% 2,6 млрд 42,9% Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,2 млрд 71,2% 531 млн 28,8% Финансовая и страховая деятельность 9,8 млрд 90% 33,8 млрд 10% Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 7,8 млрд 83,5% 1,8 млрд 16,5% Профессиональная, научная и техническая деятельность 6,4 млрд 67,6% 7,5 млрд 32,4% Деятельность в области информации и связи 6,1 млрд 66,2% 3,4 млрд 33,8% Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги 1,7 млрд 84,2% 458,1 млн 15,8% Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 740,8 млн 75% 337,1 млн 25% Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 702,7 млн 74,4% 126,8 млн 25,6% Образование 427,4 млн 83,1% 32,8 млн 16,9% Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 261,6 млн 50% 191,7 млн 50% Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 124,6 млн 79,4% 707,4 млн 20,6% Предоставление прочих видов 69,1 млн 60% 14,1 млн 40%

