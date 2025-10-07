Новости промышленности

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В январе—июле 2025 года прибыль организаций Татарстана превысила полтриллиона рублей

16:30, 07.10.2025

Убыток составил 124,4 млрд рублей

В январе—июле 2025 года прибыль организаций Татарстана превысила полтриллиона рублей
Фото: Артем Дергунов

По итогам января—июля 2025 года организации Татарстана (без учета субъектов малого предпринимательства) получили 548,5 млрд рублей в качестве прибыли. Это на 77,8 млрд больше, чем в первом полугодии, следует из данных Татарстанстата. Убыток составил 124,4 млрд рублей (+6 млрд рублей).

Доля прибыльных компаний снизилась на процент: с 75,6% до 74,6%. Убыточных, соответственно, увеличилась с 24,4% до 25,4%.

Самыми прибыльными оказались обрабатывающие производства (200,4 млрд рублей). Они лидируют и среди убыточных — 44,5 млрд рублей.

Всего в данных Татарстанстата представлено 18 отраслей. Больше половины — 12 — показали миллиардную прибыль. Менее выгодными оказались образование, здравоохранение, а также деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В трех отраслях убыток организации оказался больше прибыли. Это финансовая и страховая деятельность (9,8 млрд прибыли против 33,8 млрд убытка), профессиональная, научная и техническая деятельность (6,4 млрд прибыли против 7,5 млрд убытка) и вышеупомянутая культурная и спортивная отрасль (124,6 млн прибыли против 707,4 млн убытка).

Несмотря на это, среди банков и страховщиков больше всего доля прибыльных — 90%. Наименьшая — в сфере водоснабжения (50%).

Полный расклад по отраслям (ранжированы по размеру прибыли) представлен ниже.

Сфера деятельности

Прибыль

Доля прибыльных организаций в общем числе

Убыток

Доля убыточных организаций

Обрабатывающие производства

200,4 млрд

78,2%

44,5 млрд

21,8%

Добыча полезных ископаемых

106,7 млрд

86,8%

1,5 млрд

13,2%

Строительство

47,4 млрд

76,7%

млрд

23,3%

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

25,8 млрд

78,1%

13,6 млрд

21,9%

Транспортировка и хранение

24,7 млрд

62,1%

4,2 млрд

37,9%

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

20,9 млрд

57,1%

2,6 млрд

42,9%

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

10,2 млрд

71,2%

531 млн

28,8%

Финансовая и страховая деятельность

9,8 млрд

90%

33,8 млрд

10%

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

7,8 млрд

83,5%

1,8 млрд

16,5%

Профессиональная, научная и техническая деятельность

6,4 млрд

67,6%

7,5 млрд

32,4%

Деятельность в области информации и связи

6,1 млрд

66,2%

3,4 млрд

33,8%

Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги

1,7 млрд

84,2%

458,1 млн

15,8%

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

740,8 млн

75%

337,1 млн

25%

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

702,7 млн

74,4%

126,8 млн

25,6%

Образование

427,4 млн

83,1%

32,8 млн

16,9%

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

261,6 млн

50%

191,7 млн

50%

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

124,6 млн

79,4%

707,4 млн

20,6%

Предоставление прочих видов

69,1 млн

60%

14,1 млн

40%
Дарья Пинегина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность Татарстан

Новости партнеров

Читайте также