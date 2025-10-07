В январе—июле 2025 года прибыль организаций Татарстана превысила полтриллиона рублей
Убыток составил 124,4 млрд рублей
По итогам января—июля 2025 года организации Татарстана (без учета субъектов малого предпринимательства) получили 548,5 млрд рублей в качестве прибыли. Это на 77,8 млрд больше, чем в первом полугодии, следует из данных Татарстанстата. Убыток составил 124,4 млрд рублей (+6 млрд рублей).
Доля прибыльных компаний снизилась на процент: с 75,6% до 74,6%. Убыточных, соответственно, увеличилась с 24,4% до 25,4%.
Самыми прибыльными оказались обрабатывающие производства (200,4 млрд рублей). Они лидируют и среди убыточных — 44,5 млрд рублей.
Всего в данных Татарстанстата представлено 18 отраслей. Больше половины — 12 — показали миллиардную прибыль. Менее выгодными оказались образование, здравоохранение, а также деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
В трех отраслях убыток организации оказался больше прибыли. Это финансовая и страховая деятельность (9,8 млрд прибыли против 33,8 млрд убытка), профессиональная, научная и техническая деятельность (6,4 млрд прибыли против 7,5 млрд убытка) и вышеупомянутая культурная и спортивная отрасль (124,6 млн прибыли против 707,4 млн убытка).
Несмотря на это, среди банков и страховщиков больше всего доля прибыльных — 90%. Наименьшая — в сфере водоснабжения (50%).
Полный расклад по отраслям (ранжированы по размеру прибыли) представлен ниже.
|
Сфера деятельности
|
Прибыль
|
Доля прибыльных организаций в общем числе
|
Убыток
|
Доля убыточных организаций
|
Обрабатывающие производства
|
200,4 млрд
|
78,2%
|
44,5 млрд
|
21,8%
|
Добыча полезных ископаемых
|
106,7 млрд
|
86,8%
|
1,5 млрд
|
13,2%
|
Строительство
|
47,4 млрд
|
76,7%
|
млрд
|
23,3%
|
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|
25,8 млрд
|
78,1%
|
13,6 млрд
|
21,9%
|
Транспортировка и хранение
|
24,7 млрд
|
62,1%
|
4,2 млрд
|
37,9%
|
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|
20,9 млрд
|
57,1%
|
2,6 млрд
|
42,9%
|
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|
10,2 млрд
|
71,2%
|
531 млн
|
28,8%
|
Финансовая и страховая деятельность
|
9,8 млрд
|
90%
|
33,8 млрд
|
10%
|
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
|
7,8 млрд
|
83,5%
|
1,8 млрд
|
16,5%
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
6,4 млрд
|
67,6%
|
7,5 млрд
|
32,4%
|
Деятельность в области информации и связи
|
6,1 млрд
|
66,2%
|
3,4 млрд
|
33,8%
|
Административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги
|
1,7 млрд
|
84,2%
|
458,1 млн
|
15,8%
|
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|
740,8 млн
|
75%
|
337,1 млн
|
25%
|
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|
702,7 млн
|
74,4%
|
126,8 млн
|
25,6%
|
Образование
|
427,4 млн
|
83,1%
|
32,8 млн
|
16,9%
|
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|
261,6 млн
|
50%
|
191,7 млн
|
50%
|
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|
124,6 млн
|
79,4%
|
707,4 млн
|
20,6%
|
Предоставление прочих видов
|
69,1 млн
|
60%
|
14,1 млн
|
40%
