Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по достижению целей устойчивого развития ООН

Республика набрала рекордное количество баллов — 53,56, опередив Москву (52,2 баллов) и Московскую область (51,1 баллов).

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял первое место в рэнкинге регионов России-2025 по достижению целей устойчивого развития ООН. Результаты впервые были объявлены в Казани, их огласила заместитель директора Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО профессор Капитолина Турбина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Рейтинг независимый и честный, мы и сами не знали, — прокомментировала итоги глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Проект реализуется МГИМО МИД России и Российской ассоциацией содействия ООН с 2021 года в рамках программы «Приоритет-2030».

Луиза Игнатьева