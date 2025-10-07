Отмена НДС на отечественное ПО принесет бюджету РФ 25 млрд рублей в 2026 году

Минфин получил поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и оценить целесообразность их продления

Фото: Артем Дергунов

Отмена льгот по НДС для покупки российского программного обеспечения (ПО) гарантирует дополнительные поступления в бюджет России в размере 25 млрд рублей в 2026 году. Об этом сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы, пишет ТАСС.

— Эффект прямой мы оцениваем в размере 25 млрд рублей от отмены этой льготы, — заявила Окладникова.

По ее словам, Минфин получил поручение президента и рекомендации Счетной палаты пересмотреть все временные льготы и оценить целесообразность их продления. Окладникова подчеркнула, что ПО является рыночным товаром и рано или поздно необходимо переходить к стандартной системе налогообложения.

Она также отметила высокие темпы восстановления и роста заработных плат в IT-сфере, а также финансовые результаты крупнейших IT-компаний, где наблюдается рост выручки в среднем на 12—15%, а прибыли — на 30%. Окладникова выразила уверенность, что отмена льгот не окажет драматического влияния на рынок.

Ранее Министерство цифрового развития России подтвердило планы по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний. «Отрасль твердо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот», — уверен Максут Шадаев.

Рената Валеева