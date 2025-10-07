Когда ставки по вкладам снижаются: как сберечь и приумножить деньги в условиях падения доходности

Традиционно для россиян вклад является основным инструментом сохранения капитала — понятным, простым и безопасным. Банк России постепенно снижает ключевую ставку, а вслед за ней падает и доходность по депозитам. Как в частных инвестициях, так и при формировании семейного бюджета встает вопрос: куда вложить средства, чтобы сохранить доходность и обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне?

Если еще недавно процент по вкладу был ощутимым источником дохода для семьи, то теперь традиционный депозит выглядит менее привлекательно. В результате клиенты, у которых есть сбережения, теряют весомую часть дополнительного заработка.

В таких условиях рождается спрос на комбинированные продукты, сочетающие в себе простоту вклада, а также повышенную доходность инвестиционного инструмента. Среди таких продуктов один из наиболее значимых — привычный депозит, усиленный преимуществами договора долгосрочных сбережений (ДДС).

Из чего складывается доход

Примером подобного эффективного продукта служит «Основа будущего» от Банка ЗЕНИТ. Это:

повышенная ставка по вкладу.

Клиенты могут получить до 20% годовых на сбережения, что существенно превышает текущий уровень ключевой ставки ЦБ и предложения по стандартным вкладам в банках.

государственное софинансирование.

По ДДС можно получать от государства до 36 000 рублей в год — в течение 10 лет с даты первого взноса.

налоговые льготы.

При оформлении ДДС можно воспользоваться налоговым вычетом — вернуть часть уплаченного НДФЛ и увеличить свой итоговый доход.

дополнительные гарантии.

Государство гарантирует сохранность средств вкладчика по договору ДДС на сумму до 2,8 млн рублей.

Как оформить комбопродукт

Механика продукта проста: клиент заключает договор долгосрочных сбережений с АО «Национальный НПФ» — прямо в офисе Банка ЗЕНИТ, вносит сумму не меньше планируемого депозита и в тот же день открывает вклад «Основа будущего». В результате клиент получает не только прибыль здесь и сейчас в виде процентов, но и долгосрочную финансовую опору.

«Снижение ставок — процесс, который будет продолжаться в ближайшем будущем. Для клиентов это означает необходимость искать новые формы сбережений, которые объединяют привычную надежность и реальную доходность. «Основа будущего» как комбинация вклада и ДДС — это не просто выгодный банковский продукт. Это инструмент для осознанного накопления, продуманной защиты и реального роста капитала», — отметил директор Департамента развития розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ Николай Алтунин.

