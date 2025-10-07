В Татарстане впервые ввели учебно-тренировочный режим «Беспилотная опасность»
Два часа назад в республике уже сняли все ограничения
На территории Татарстана ввели учебно-тренировочный режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает РСЧС по Татарстану.
Ранее на территории республики этот режим никогда не вводили.
Сегодня в Татарстане спустя пять часов сняли режим «Беспилотной опасности». Он действовал с 04:11 до 09:12 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».