Новости экономики

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ВТБ проведет день инвестора в Казани

09:25, 10.10.2025

Участников мероприятия ждет встреча с экспертами банка

ВТБ проведет день инвестора в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

11 октября ВТБ проведет ежегодный день инвестора в Казани.

В программе мероприятия:

  • Аналитические доклады и прогнозы ведущих экспертов.
  • Тематические сессии по корпоративному управлению и инструментам инвестирования.
  • Возможность личного общения со спикерами и участниками.
  • Сувениры для самых активных гостей и фотозона.

Мероприятие пройдет в ИТ-парке им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2).

Сбор гостей: 11:00.

Начало: 12:00.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть609.7
  • Нижнекамскнефтехим79.5
  • Казаньоргсинтез64.8
  • КАМАЗ82.5
  • Нижнекамскшина38.5
  • Таттелеком0.571