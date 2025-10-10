ВТБ проведет день инвестора в Казани
Участников мероприятия ждет встреча с экспертами банка
11 октября ВТБ проведет ежегодный день инвестора в Казани.
В программе мероприятия:
- Аналитические доклады и прогнозы ведущих экспертов.
- Тематические сессии по корпоративному управлению и инструментам инвестирования.
- Возможность личного общения со спикерами и участниками.
- Сувениры для самых активных гостей и фотозона.
Мероприятие пройдет в ИТ-парке им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2).
Сбор гостей: 11:00.
Начало: 12:00.
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.
