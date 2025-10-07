Трамп заявил, что спас TikTok и молодежь ему за это должна

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый видеоролик в социальной сети TikTok, в котором заявил, что спас эту платформу и теперь молодежь, пользующаяся TikTok, перед ним в большом долгу.

— Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу, — заявил Трамп в видео.

Это первое видео, опубликованное в аккаунте Трампа с ноября 2024 года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и был выложен 5 ноября, в день всеобщего голосования.

В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что после заключения сделки компания будет стоить около $14 миллиардов.

Ранее Трамп обсуждал вопрос о TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином, выразив надежду на содействие торговому сотрудничеству и поддержку двусторонних консультаций для решения вопроса с социальной сетью. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай уважает пожелания компаний и поддерживает переговоры на основе рыночных правил.



Рената Валеева