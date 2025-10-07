В аэропорту Сочи задержаны несколько казанских рейсов

Всего в авиагавани задержан 21 рейс

Фото: Максим Платонов

В Сочи задержаны рейсы FV-6201 Казань — Сочи и FV-6202 Сочи — Казань. Это связано с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, сообщает сочинская авиагавань.

Согласно расписанию, рейс FV-6201 из Казани в Сочи, запланированный на 11:20, вылетит с задержкой на два часа в 13:20. Прибытие рейса FV-6202 из Сочи в Казань также задержится — вместо 19:50 самолет приземлится в 21:20.

Причиной задержек стали ограничения, введенные утром в аэропортах Сочи и Геленджика для обеспечения безопасности полетов, о чем сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Сочи задержан 21 рейс на вылет, а 10 рейсов были направлены на запасные аэродромы.

Рената Валеева