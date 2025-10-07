Новости общества

Минниханов и глава Ростехнадзора обсудили вопросы промбезопасности в регионе

09:32, 07.10.2025

Об этом сообщила его пресс-служба

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким. Об этом сообщила его пресс-служба.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в части обеспечения промышленной безопасности на территории региона.

Сообщается, что визит Трембицкого в Казань также включает его участие в XXIII заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности.

Вчера в рамках поездки Трембицкий посетил объекты ОПК республики. В число производств оборонно-промышленного комплекса Татарстана входят такие предприятия, как Казанский вертолетный завод, КОМЗ,«НПО ГИПО» и т. д.

Рената Валеева

Общество Татарстан

