Минниханов и глава Ростехнадзора обсудили вопросы промбезопасности в регионе
Об этом сообщила его пресс-служба
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким. Об этом сообщила его пресс-служба.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в части обеспечения промышленной безопасности на территории региона.
Сообщается, что визит Трембицкого в Казань также включает его участие в XXIII заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности.
Вчера в рамках поездки Трембицкий посетил объекты ОПК республики. В число производств оборонно-промышленного комплекса Татарстана входят такие предприятия, как Казанский вертолетный завод, КОМЗ,«НПО ГИПО» и т. д.
