Бывший хоккеист «Ак Барса» продолжит игровую карьеру в ОАЭ

Емелин будет играть в Эмиратах за клуб «Ред Стар»

Бывший защитник «Ак Барса» Алексей Емелин продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. По сообщениям источников, хоккеист будет выступать за новый клуб «Ред Стар».

Одноклубниками Емелина также могут стать известные российские хоккеисты Алексей Красиков, Павел Варфоломеев, Максим Гончаров, Никита Феоктистов, Сергей Кузнецов, Евгений Чесалин, Глеб Корягин и Григорий Несветаев.

По данным источника, эти игроки в ближайшем будущем могут войти в состав сборной ОАЭ. Также в Эмиратах выступает защитник Андрей Зубарев, партнером которого скоро должен стать вратарь Антон Худобин.

Алексей Емелин выступал за «Ак Барс» с 2007 по 2011 год и в сезоне-2012/13. Защитник является двукратным чемпионом России в составе казанской команды.

Зульфат Шафигуллин