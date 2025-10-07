Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов
Местами возможен небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +12 до +17 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».