Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

07:00, 07.10.2025

Местами возможен небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем в Татарстане прогнозируется от +12 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина

