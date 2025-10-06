Канадская авиакомпания сделает платным откидывание кресла в салоне самолетов

Экономкласс на части самолетов Boeing теперь будет иметь фиксированные спинки, за откидывание придется платить

Фото: Максим Платонов

Канадская авиакомпания WestJet объявила о модернизации 43 самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-800, в результате которой кресла экономкласса будут иметь фиксированные спинки. Возможность откинуть кресло теперь станет платной услугой и будет доступна только в премиум-секции и на 36 местах с дополнительным пространством между эконом— и премиум-классом.

В пресс-релизе авиакомпании говорится, что кресла с фиксированной спинкой обеспечат поддержку спины и комфорт в пределах бюджета, а премиум-места будут иметь эргономичные подушки, регулируемые спинки и большие подголовники. WestJet подчеркнула, что таким образом она расширяет выбор для пассажиров с разными потребностями и бюджетом.

Решение компании вызвало критику со стороны пассажиров и защитников прав авиапассажиров. Многие отмечают, что практика платного откидывания кресла — это шаг к увеличению платы за то, что раньше было включено в стоимость билета, например за выбор места или ручную кладь.

Некоторые пассажиры, напротив, оценили изменения положительно, так как фиксированные спинки экономкласса могут снизить конфликты с соседями, которые не любят, когда перед ними откидывают кресло. В прошлом такие споры иногда приводили к серьезным инцидентам на борту, включая необходимость экстренной посадки самолета.

WestJet отметила, что переделка салона направлена на улучшение для всех категорий пассажиров, но новая практика может стать предметом обсуждения в Канаде и за ее пределами, учитывая внимание к комфорту и стоимости авиабилетов.

Артем Гафаров