Компьютерная мышь может стать шпионским микрофоном

Ученые показали, как оптические сенсоры мышей могут перехватывать речь пользователя

Фото: Мария Зверева

Ученые обнаружили, что современные компьютерные мыши с высокопроизводительными оптическими сенсорами могут быть использованы для скрытого прослушивания пользователей. Сенсоры мыши, способные фиксировать мельчайшие колебания поверхности, на которой стоит мышь, могут имитировать работу микрофона. Благодаря этому потенциальный злоумышленник может записывать речь человека, даже если на компьютере установлено лишь «безобидное» программное обеспечение.

Исследователи создали методику под названием Mic-E-Mouse, которая объединяет обработку сигнала и машинное обучение для восстановления разборчивой речи из данных мыши. Эксперименты показали, что даже на обычных потребительских мышах можно достичь точности распознавания говорящего до 80% и ошибки распознавания речи (WER) на уровне 16,8%.

Уязвимость возникает из-за все более высокой частоты опроса сенсоров и их чувствительности. Несмотря на низкое качество сигнала, сильный шум и нелинейные искажения, методика Mic-E-Mouse позволяет извлекать речь с достаточной точностью для распознавания слов и идентификации говорящего.

Для атаки злоумышленнику достаточно иметь доступ к мыши и компьютеру жертвы. Сбор данных можно осуществлять через игры или другие программы с высокой производительностью, где частый опрос мыши не вызывает подозрений. Обработка и анализ данных могут выполняться удаленно, незаметно для пользователя.

Исследователи отмечают, что с ростом доступности мышей с высококлассными сенсорами для массового рынка уязвимость становится актуальной для обычных пользователей, компаний и государственных организаций. По мере развития технологий и снижения стоимости устройств число потенциально подверженных атаке людей будет только увеличиваться.

В итоге исследование Mic-E-Mouse показывает, что даже привычные периферийные устройства могут представлять серьезную угрозу конфиденциальности, и пользователи должны быть осторожны при установке и использовании программного обеспечения, которое получает доступ к данным мыши.

Артем Гафаров