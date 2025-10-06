Новости технологий

Google прекратит поддержку Gmailify и POP в Gmail с января 2026 года

11:00, 06.10.2025

Пользователи больше не смогут получать почту с других сервисов через POP и использовать дополнительные функции Gmail

Фото: Solen Feyissa на Unsplash

Компания Google объявила, что с января 2026 года прекратит поддержку двух функций в Gmail — Gmailify и «Проверка почты с других аккаунтов». Эти инструменты позволяли пользователям получать письма с внешних сервисов, таких как Yahoo или Outlook, и применять к ним встроенные функции Gmail, включая фильтрацию спама и сортировку по категориям.

После изменений Gmail больше не сможет загружать письма с других адресов через протокол POP, а функция Gmailify перестанет добавлять расширенные возможности Gmail к сторонним аккаунтам. Пользователи потеряют доступ к защите от спама, удобной сортировке писем и ускоренному поиску в почтовом ящике.

Google рекомендует перейти на стандартное подключение через IMAP в мобильном приложении Gmail для Android и iOS, чтобы продолжать работать с другими почтовыми сервисами. Кроме того, можно настроить автоматическую пересылку писем на Gmail через настройки основного почтового провайдера.

Компания уточнила, что ранее импортированные письма сохранятся в аккаунтах Gmail. Для корпоративных и образовательных пользователей Google предлагает использовать сервис переноса данных в Workspace.

Артем Гафаров

