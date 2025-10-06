Президент Сербии Вучич допустил свою досрочную отставку

Президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут одновременно в декабре 2026 года или немногим ранее

Президент Сербии Александар Вучич не исключил, что может сложить свои полномочия раньше срока в связи с планами по проведению в стране президентских и досрочных парламентских выборов в декабре 2026 года. Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink TV.

При этом Вучич заверил, что не намерен претендовать на новый срок на посту главы государства.

— Официально осталось полтора года до конца моего президентского срока. Возможно, он завершится раньше, и, возможно, у нас будут совмещенные президентские и парламентские выборы в декабре 2026 года, а, может, и раньше. Так что приближается конец моего президентского срока. Я не хочу менять конституцию и не буду снова выставлять свою кандидатуру на президентский пост, — отметил президент, комментируя политическую ситуацию в стране.

Он также назвал поведение сербской оппозиции «незрелым, безответственным и несерьезным» и заявил об окончательном провале планов по организации «цветной революции» в республике.

Ожидается, что президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут одновременно в декабре 2026 года или немногим ранее.

Напомним, что проведения досрочных выборов и отставки властей требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

Рената Валеева