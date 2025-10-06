Татарстан занял 15-е место в рейтинге материального благополучия населения
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область
Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения, набрав 77,36 балла. Рейтинг опубликован РИА «Новости».
В 2023 году Татарстан занимал 12-е место с показателем 65,39.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва.
Эксперты отмечают, что лидирующие позиции занимают регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, компенсирующим высокие цены и обеспечивающим доступность жилья.
Аутсайдерами рейтинга стали регионы с низким уровнем доходов: Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.
В целом в 2024 году почти во всех регионах России наблюдалась позитивная динамика, итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах. Снижение показателей отмечено только на Чукотке и в Москве из-за снижения доступности ипотечного жилья.
