Татарстан занял 15-е место в рейтинге материального благополучия населения

08:24, 06.10.2025

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область

Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения, набрав 77,36 балла. Рейтинг опубликован РИА «Новости».

В 2023 году Татарстан занимал 12-е место с показателем 65,39.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва.

Эксперты отмечают, что лидирующие позиции занимают регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, компенсирующим высокие цены и обеспечивающим доступность жилья.

Аутсайдерами рейтинга стали регионы с низким уровнем доходов: Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.

В целом в 2024 году почти во всех регионах России наблюдалась позитивная динамика, итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах. Снижение показателей отмечено только на Чукотке и в Москве из-за снижения доступности ипотечного жилья.

