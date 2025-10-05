В Грузии просят нейтрализовать силы, устроившие пятую попытку «нацмайдана» за четыре года

Митинг оппозиционеров в Тбилиси начался в субботу вечером, в день проведения местных выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости «полностью нейтрализовать» в стране «экстремистские силы», которые, по его словам, объединились под названием «коллективное национальное движение».

— Итоги вчерашних местных выборов, в которых более чем уверенно победила правящая партия «Грузинская мечта», стали очередным шагом к нейтрализации коллективного национального движения, — заявил Кобахидзе на брифинге. Он назвал предпринятую накануне попытку свержения власти «провалившейся».

Премьер-министр подчеркнул, что это уже пятая попытка «экстремистов» устроить в Грузии «нацмайдан» за последние четыре года, и выразил ответственность перед избирателями «навсегда избавить страну от коллективного нацдвижения».

Кобахидзе пояснил, что под «коллективным нацдвижением» подразумеваются «радикальные политические партии, все иностранные агенты в Грузии, экстремистские группировки, действующие по указке и финансированию иностранных спецслужб». Он также заявил, что к «коллективному нацдвижению» относятся «один из университетов в Тбилиси, присвоенный семьей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также некоторые неправительственные организации».

Глава правительства поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за проведенную накануне «ювелирную спецоперацию», которая, по его словам, предотвратила попытку «насильственного изменения конституционного строя». Он также призвал европейские страны «взять пример с грузинского МВД» в случае столкновения с подобными вызовами.

Накануне МВД Грузии сообщило о том, что участники акции протеста против итогов местных выборов попытались прорваться на территорию резиденции президента в Тбилиси, повредив ограждения. Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. Кобахидзе заявил, что все участники штурма президентского дворца будут идентифицированы и преданы суду.

По информации МВД, одним из организаторов митинга стал оперный певец Паата Бурчуладзе, а другим — бывший генпрокурор в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили Муртаз Зоделава.



По данным МВД, в столкновениях пострадали шесть протестующих и 21 сотрудник силовых структур, возбуждены уголовные дела и задержаны пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

Рената Валеева