Астрономы рассказали, как можно увидеть комету C/2025 A6 Lemmon, приближающуюся к Земле

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вопреки прежним прогнозам и появившимся в СМИ сообщениям, комета C/2025 A6 Lemmon, приближающаяся к Земле, скорее всего, не будет видна невооруженным глазом, и даже ее обнаружение в бинокль представляется маловероятным. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ранее астрономы, в том числе и из ИКИ РАН, предполагали более быстрый рост светимости кометы, а текущая звездная величина тела (около 6 единиц) давала надежду на ее видимость. Однако, как поясняют специалисты, излучение кометы занимает на небе значительную площадь (несколько квадратных градусов), что приводит к значительному снижению поверхностной яркости, несмотря на наличие яркого ядра.



— Опять же, возможность наблюдать ядро кометы (просто еще одну крайне слабую звезду) мало кому интересна, так как все понимают, что главный смысл таких наблюдений — это увидеть хвост, — отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На данный момент комету с ядром и хвостом можно ограниченно наблюдать в хорошие объективы с высокой светосилой при времени накопления от нескольких десятков до 100 секунд. Получение качественных снимков возможно в телескопы с апертурой от 100 мм и с аналогичным временем накопления.

По словам ученых, комета достигнет максимальной яркости в районе 30 октября, увеличив свою светимость примерно в 15—20 раз. Однако этого будет недостаточно для визуальных наблюдений. Обнаружение кометы в бинокль также представляется «очень сомнительным».



Рената Валеева