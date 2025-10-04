Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России

Он занимается продажей косметической продукции

Американский бренд Polo зарегистрировал товарный знак в России для продажи косметической продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бренд подал заявку в Роспатент в феврале 2025 года, в сентябре ведомство приняло решение о регистрации. В качестве заявителя указана американская «Лоран Компани».

Реальное время / realnoevremya.ru

Теперь под данным брендом в России могут производить и продавать ароматизированное мыло, духи, кремы для тела и прочую косметическую продукцию.

Елизавета Пуншева