Казанский УНИКС разгромил питерский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Это вторая победа подряд для УНИКСа в этом сезоне с «соткой» на табло

Фото: Динар Фатыхов

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС встретился с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Это первая встреча двух клубов в этом сезоне. Матч завершился со счетом 77:104 (18:20, 27:25, 21:29, 11:30). Это вторая победа подряд для УНИКСа в этом сезоне с «соткой» на табло.

Лидерами казанцев стали Маркус Бингем (22 очка + 7 подборов), Си Джей Брайс (22 очка +8 подборов) и Пэрис Ли (18 очков + 5 передач + 4 подбора).

Лучшими у хозяев паркета стали Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф и Алекс Пойтресс.

Следующая игра УНИКСа пройдет на домашнем паркете 11 октября в 16:30 мск против «Уралмаша».

Рената Валеева