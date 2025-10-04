«КОС-Синтез» стал обладателем Суперкубка России

В матче за титул обыграли волгоградский «Спартак»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

«КОС-Синтез» стал обладателем Суперкубка России по водному поло. В решающем матче за титул казанская команда в Москве обыграла волгоградский «Спартак» со счетом 10:9.

Волгоградцы выигрывали после первой четверти с разницей в два мяча — 3:1, но затем до большого перерыва «заводчане» восстановили ничейный результат — 4:4. Во второй половине игры шла равная борьба, в которой чуть точнее оказались казанцы.

В составе «КОС-Синтез» три мяча забил Адель Латыпов, дубль у Даниила Пронина и Николая Лазарева, также по разу отличились Артем Одинцов, Эмиль Зиннуров и Константин Киселев. У «Спартака-Волгоград» голы в активе Михаила Иванкова (3 мяча), Константина Шейкина (4), Тимура Шайхутдинова и Сергея Буланаева.

Суперкубок России стал открывающим новый сезон Евразийской ватерпольной лиги. Трофей между чемпионом и обладателем Кубка страны в водном поло был разыгран впервые за долгое время.

«КОС-Синтез» в новом сезоне выступает в ранге действующего чемпиона Суперлиги и Кубка России.

«КОС-Синтез» (Казань) — «Спартак-Волгоград» — 10:9 (1:3, 3:1, 4:3, 2:2)

Голы: Латыпов (3), Пронин (2), Лазарев (2), Одинцов, Зиннуров, Киселев — Шейкин (4), Иванков (3), Буланаев, Шайхутдинов.

Зульфат Шафигуллин