Рекультивация иловых полей в Казани близка к завершению — они готовы на 91%
Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин
Ход строительства объектов социальной инфраструктуры в Татарстане обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о текущем состоянии дел по различным направлениям.
По линии молодежной политики реализуется 11 объектов. Из трех запланированных молодежных центров в работе остается только один — в Арском районе, где выполнение работ оценивается в 53%. Два других центра уже введены в эксплуатацию.
Продолжается строительство детских оздоровительных лагерей. Работы по строительству 8 лагерей выполнены на 62%. За отчетный период сдан объект в Балтасинском районе.
Министерство спорта ведет работы на 23 объектах, в том числе в Центре развития футбола, который пока остается незавершенным. Его готовность оценивается в 48%.
По четырем объектам отрасли «Культура» выполнение составляет 54%. Детали по конкретным объектам в докладе не уточнялись.
Также на совещании был затронут вопрос реализации крупнейшего экологического проекта последних лет — рекультивации иловых полей в Казани. Этот объект включен в нацпроект «Экологическое благополучие», и его готовность на данный момент составляет 91%. Проект находится на завершающей стадии.
