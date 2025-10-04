Рекультивация иловых полей в Казани близка к завершению — они готовы на 91%

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин

Ход строительства объектов социальной инфраструктуры в Татарстане обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о текущем состоянии дел по различным направлениям.

По линии молодежной политики реализуется 11 объектов. Из трех запланированных молодежных центров в работе остается только один — в Арском районе, где выполнение работ оценивается в 53%. Два других центра уже введены в эксплуатацию.

Продолжается строительство детских оздоровительных лагерей. Работы по строительству 8 лагерей выполнены на 62%. За отчетный период сдан объект в Балтасинском районе.

Министерство спорта ведет работы на 23 объектах, в том числе в Центре развития футбола, который пока остается незавершенным. Его готовность оценивается в 48%.

По четырем объектам отрасли «Культура» выполнение составляет 54%. Детали по конкретным объектам в докладе не уточнялись.

Также на совещании был затронут вопрос реализации крупнейшего экологического проекта последних лет — рекультивации иловых полей в Казани. Этот объект включен в нацпроект «Экологическое благополучие», и его готовность на данный момент составляет 91%. Проект находится на завершающей стадии.



