В казанском аэропорту сняли ограничения
В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 3:02
В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 5 до 7 утра, сообщили в Росавиации.
За это время на запасной аэродром ушел один из самолетов.
Также в Татарстане в 3:02 ввели режим «Беспилотная опасность». Он действует до сих пор.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».