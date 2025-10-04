Новости общества

В казанском аэропорту сняли ограничения

07:29, 04.10.2025

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный в 3:02

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 5 до 7 утра, сообщили в Росавиации.

За это время на запасной аэродром ушел один из самолетов.

Также в Татарстане в 3:02 ввели режим «Беспилотная опасность». Он действует до сих пор.

Денис Петров

