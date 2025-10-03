Гатиятулин объяснил разгромную победу «Ак Барса» над «Амуром»

Тренер нашел интересное объяснение

Фото: Реальное время

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины разгромной победы над «Амуром» (5:1) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой «барсов» сослался на «трудный разговор с руководством».

— Идёт рабочий процесс, ищем сочетания через игры. Обсуждали с руководством, что в сентябре по определённым причинам могли возникнуть трудности. Ребята всё понимают и играют друг за друга. Сегодняшний матч показал, что потихоньку мы находим свою игру и будем прогрессировать дальше, — сказал Гатиятулин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого тренер «Ак Барса» заявил, что команде удалось сыграть против «Амура» в активный хоккей.

— Перед матчем напоминали ребятам, что у нас есть долг перед нашими болельщиками. Команда услышала — мы все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей, — подчеркнул Гатиятулин.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ак Барс» одержал третью победу в четырех последних матчах. Все они были добыты в основное время — над «Металлургом» (4:3), «Барысом» (2:1) и «Амуром» (5:1). В воскресенье «Ак Барс» в Казани снова сыграет против хабаровской команды.

Подопечные Гатиятулина поднялись на шестое место в турнирной таблицы Восточной конференции с 11 набранными очками.

Зульфат Шафигуллин