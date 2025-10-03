«Никогда не было, чтобы прям два раза за месяц»: Зеленский снова соберет свою партию

На прошлой встрече он предупредил их о необходимости принять «трудные решения» в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу с депутатами своей партии «Слуга народа». Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

По словам Железняка, это необычная ситуация, поскольку ранее инициатива проведения подобных встреч исходила от депутатов, а не от президента.

— Не поверите, но «Слуг» снова собирают на встречу с президентом. И это впервые, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский требует ее провести. Даты пока нет, скорее всего, это вторник — четверг, когда депутаты соберутся на заседание Рады. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы к президенту, — написал Железняк в своем телеграм-канале.

— Никогда не было, чтобы прям два раза за месяц, да еще и по своей инициативе Зеленский с депутатами встречался, это вызвало много разной конспирологии и теорий, от кадровых ротаций до обсуждения стратегических вопросов, — подчеркнул депутат.

Украинское издание «Украинская правда» ранее сообщало, что 16 сентября Зеленский на встрече с депутатами «Слуги народа» предупредил их о необходимости принять «трудные решения» в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.

Рената Валеева