Гатауллина вновь назначили полномочным представителем Татарстана в Турции
Рустам Минниханов подписал соответствующий указ
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Айрата Гатауллина полномочным представителем республики в Турции. Согласно указу, он приступит к исполнению обязанностей 5 октября сроком на три года.
Айрат Гатауллин родился 24 сентября 1982 года в Казани. Он имеет два высших образования: окончил факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического университета, а в 2013 году получил специальность «менеджмент организации» в Казанском федеральном университете (КФУ).
Трудовая деятельность Айрата Гатауллина:
- 2000—2007 гг. — заместитель начальника отдела официального протокола Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан.
- 2007—2011 гг. — помощник депутата Государственной думы V созыва.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».