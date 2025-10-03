Гатауллина вновь назначили полномочным представителем Татарстана в Турции

Рустам Минниханов подписал соответствующий указ

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Айрата Гатауллина полномочным представителем республики в Турции. Согласно указу, он приступит к исполнению обязанностей 5 октября сроком на три года.

Айрат Гатауллин родился 24 сентября 1982 года в Казани. Он имеет два высших образования: окончил факультет иностранных языков Казанского государственного педагогического университета, а в 2013 году получил специальность «менеджмент организации» в Казанском федеральном университете (КФУ).

Трудовая деятельность Айрата Гатауллина:

2000—2007 гг. — заместитель начальника отдела официального протокола Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан.

2007—2011 гг. — помощник депутата Государственной думы V созыва.

Рената Валеева