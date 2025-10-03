ГК ТОЧНО объявила старт продаж новых литеров ЖК «Васильевский остров»

ТОЧНО запустила продажи новых литеров в ЖК «Васильевский остров». Девелопер продолжает реализацию одного из самых масштабных проектов Татарстана по механизмам комплексного развития территорий.

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

«Васильевский остров» — уникальный город-курорт на 10 тыс. жителей, который ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) возводит в пгт. Васильево. В ближайшие десятилетия локация станет частью проекта «Большой Зеленодольск» и мастер-плана Казанской агломерации, утвержденного Правительством Татарстана в апреле 2025 г. Программы развития подразумевают рост населения, расширение жилищного фонда, создание новых рабочих мест и масштабное обновление инфраструктуры.

Девелопер открыл продажи 1, 2 и 3 домов — в будущем рядом появится инновационная школа. Ранее ТОЧНО запустила продажи 15, 16, 17 и 18 литеров, вблизи которых расположены спортивный кластер и фитнес-центр Balance.

Также доступны для покупки квартиры в литерах 4, 5, 6 и 7, которые находятся в непосредственной близости от природного заповедника «Ильинская балка». В этой части проекта ТОЧНО реализует зеленые прогулочные аллеи и зоны отдыха, пешие тропы.

Клиентам предложены квартиры с чистовой, предчистовой и черновой отделкой. В наличии — квартиры от 24 до 140,3 кв.м: студии, одно-, двух— и трехкомнатные квартиры. Доступны также и европланировки: от двух— до четырехкомнатных.

Сегодня для покупки жилья в «Васильевском острове» действуют выгодные условия от девелопера.

Жилой комплекс «Васильевский остров» — один из двух проектов комплексного развития от ТОЧНО, который появится в Татарстане — займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей. Проектное финансирование ЖК осуществляет Банк ДОМ.РФ.

Девелопер возводит ЖК по механизмам комплексного развития территории. Так, в проекте появятся школа, два детских сада, детско-взрослая поликлиника, фитнес-клуб, акватермальный комплекс и озеро площадью 8,8 тыс.кв.м с круглогодичной инфраструктурой. В «Васильевском острове» предусмотрено свыше 30 га озеленения — около трети проекта. Для коммерческих пространств запланированы 30 тыс. кв.м — в проекте будут представлены магазины известных брендов, салоны красоты, кафе и рестораны, аптеки. «Васильевский остров» обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест и создаст условия для развития частного бизнеса.

Сегодня «Васильевский остров» находится в активной фазе реализации. Первые резиденты получат ключи уже в 2027 году — к этому моменту, помимо жилых домов, полностью завершат благоустройство дворовых пространств; откроют магазины, кафе, и др. Окончание строительства всего комплекса запланировано на 2032 год.

