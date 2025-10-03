Жалобу на отказ в выборе интернет-провайдера УК можно подать через «Госуслуги»

Минцифры обещает перенаправлять полные комплекты документов в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения

Минцифры России сообщило о появлении на платформе обратной связи на портале «Госуслуги» новой возможности — подачи жалобы на управляющую компанию (УК), препятствующую выбору интернет-провайдера в многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь жильцы, столкнувшиеся с подобной проблемой, могут направить обращение через «Госуслуги», приложив к нему документы, подтверждающие факт отказа: переписку с УК, ответы ведомств и организаций. Минцифры обещает перенаправлять полные комплекты документов в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения.

Срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней и зависит от типа проблемы. На «Госуслугах» также можно отслеживать статус обработки жалобы.

В министерстве напомнили о действующем законе, гарантирующем беспрепятственный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома, что обеспечивает гражданам возможность самостоятельно выбирать оператора связи.

Несмотря на принятые меры, проблемы с доступом операторов в многоквартирные дома остаются актуальными, и каждый такой случай требует оценки, подчеркнули в Минцифры.

До окончания СВО казанцам рекомендуют подключать проводной интернет и пользоваться общественными точками Wi-Fi — в парках Казани их число достигнет 500.

