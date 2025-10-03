В результате крушения Ан-2 в Красноярском крае погиб один человек

На месте ЧП работают девять человек

В Красноярском крае потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2, погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по краю.

Инцидент произошел в 17:04 (13:04 мск) в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.

На месте крушения работают девять человек, в том числе пять сотрудников МЧС России и одна единица техники. К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства МЧС России, а также медики.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-2 авиакомпании ООО «Борус», на борту которого находилось два человека, совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края.

Рената Валеева