Минфин предложил ввести НДС на зарубежные товары, купленные россиянами онлайн

15:14, 03.10.2025

Уплачивать налог будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы

Фото: Максим Платонов

Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о введении НДС на зарубежные товары, ввезенные в Россию и приобретенные физлицами через электронные площадки.

Согласно документу, НДС будет вводиться поэтапно:

  • 2027 год — 5%;
  • 2028 год — 10%;
  • 2029 год — 15%;
  • с 2030 года — 20%.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Уплачивать налог будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, реализующие продукцию из-за рубежа. Нововведение распространится на товары, стоимость которых не превышает норм беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза.

Публичное обсуждение инициативы продлится до 23 октября.

После шести лет стабильности налог на добавленную стоимость в России снова вырастет — с 20% до 22%. Что ждет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

