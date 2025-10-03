Минфин предложил ввести НДС на зарубежные товары, купленные россиянами онлайн

Уплачивать налог будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы

Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о введении НДС на зарубежные товары, ввезенные в Россию и приобретенные физлицами через электронные площадки.

Согласно документу, НДС будет вводиться поэтапно:

2027 год — 5%;

2028 год — 10%;

2029 год — 15%;

с 2030 года — 20%.

Уплачивать налог будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, реализующие продукцию из-за рубежа. Нововведение распространится на товары, стоимость которых не превышает норм беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза.

Публичное обсуждение инициативы продлится до 23 октября.

Рената Валеева