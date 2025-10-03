«Есть великая мечта»: казанская компания хочет построить 500 манежей к 2035 году

Она уже построила четыре манежа в Татарстане и два в Башкортостане

Фото: Динар Фатыхов

Владелец казанской компании «Физра» Ильшат Газизов озвучил амбициозные планы по развитию спортивной инфраструктуры в России. Предприниматель заявил о намерении построить 500 футбольных манежей к 2035 году.

— Есть великая мечта — построить 500 футбольных манежей к 2035 году, — заявил владелец казанской компании.

На сегодняшний день компания на условиях ГЧП-партнерства построила четыре манежа в Татарстане и два в Башкортостане с привлечением федерального гранта по программе «Бизнес-спринт». В активной фазе строительства находятся два новых объекта — в Казани и Зеленодольске. Общая стоимость проектов составляет 700 млн рублей. Из них 190 млн составил федеральный грант по программе Минспорта России.

Ожидается, что манежи будут достроены в течение трех месяцев.

Ранее сообщалось, что в Арском, Кукморском, Менделеевском и Бавлинском районах открылись четыре новых крытых футбольных манежа.

Луиза Игнатьева