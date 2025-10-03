МТС назвали самым технологичным оператором России

Агентство J’son&Partners Consulting проводило сравнительный анализ среди крупнейших операторов связи

Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Первое место в рейтинге заняла компания МТС.

Фактором, определившим позиции МТС, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Кроме того, МТС лидирует по уровню научно-исследовательской активности, оцениваемому по количеству патентов и другим показателям, связанным с результатами интеллектуальной деятельности.

Агентство J’son&Partners Consulting проводило сравнительный анализ среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). На втором месте — «Мегафон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). Также МТС признан лидером и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС.