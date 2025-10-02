Суд признал право «Союзмультфильма» на изображение крокодила Гены

В марте 2025 года Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» к Казанской городской филармонии

Таганский суд Москвы удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к физлицу, признав нарушение авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил требование киностудии «Союзмультфильм» к Гусеву С. Н. о компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены, — говорится в сообщении суда.



Напомним, что в марте 2025 года Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» (Москва), ООО «Союзмультфильм» (Москва) и АО «Киностудия «Союзмультфильм» (Нижний Новгород) к Казанской городской филармонии по поводу нарушения авторских прав на изображения Чебурашки и крокодила Гены. В том случае стороны пришли к примирению.

