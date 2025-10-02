Новости промышленности

01:28 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Кремль не располагает информацией о задержанном у берегов Франции танкере

18:26, 02.10.2025

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не располагает информацией о задержанном у берегов Франции танкере
Фото: Михаил Захаров

Кремль не располагает информацией о происхождении нефти, перевозимой танкером, задержанным у берегов Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

— Я не знаю, что это за нефть, каково ее происхождение. Мы не располагаем информацией об этом. Это коммерческая продажа энергоресурсов, — сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции по подозрению в нарушении морского права. Agence France-Presse сообщает, что танкер носит названия Pushpa и Boracay и ходит под флагом Бенина.

В прокуратуре не уточнили конкретные претензии к экипажу или владельцам судна, однако заявили, что расследование ведется по факту возможного «отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага» и «отказа подчиниться». В случае подтверждения подозрений нарушителям может грозить до года лишения свободы и штраф в размере €150 тысяч.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность

Новости партнеров

Читайте также