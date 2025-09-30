ФСБ задержали жителя Мордовии по подозрению в госизмене
Он привлекал подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге по заданию разведки Украины
ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии по подозрению в госизмене. Его подозревают в том, что он привлекал подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге по заданию разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены, — приводится сообщение от ЦОС.
Сообщается, что злоумышленник через мессенджер Telegram общался с представителем разведки Украины и за деньги согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии. Для этого он привлекал подростков.
Следотдел УФСБ по Мордовии возбудил уголовное дело по ст.275 (государственная измена) и 205 (террористический акт) УК РФ.
Ранее в Севастополе задержали шеф-повара, которая хотела отравить бойцов ВС России.
