ФСБ задержали жителя Мордовии по подозрению в госизмене

Он привлекал подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге по заданию разведки Украины

ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии по подозрению в госизмене. Его подозревают в том, что он привлекал подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге по заданию разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности РФ в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены, — приводится сообщение от ЦОС.

Сообщается, что злоумышленник через мессенджер Telegram общался с представителем разведки Украины и за деньги согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии. Для этого он привлекал подростков.

Следотдел УФСБ по Мордовии возбудил уголовное дело по ст.275 (государственная измена) и 205 (террористический акт) УК РФ.

Ранее в Севастополе задержали шеф-повара, которая хотела отравить бойцов ВС России.

Наталья Жирнова