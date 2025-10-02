Компания, создавшая ChatGPT, стала самой дорогой частной организацией

Стоимость компании выросла более чем в полтора раза за короткий период

Американская компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, заняла первое место среди частных компаний мира. Согласно данным агентства Bloomberg, оценочная стоимость компании достигла впечатляющей отметки в $500 млрд.

Это было зафиксировано после завершения сделки по продаже акций компании ее сотрудниками. В результате сделки бывшие и нынешние работники OpenAI реализовали акции на сумму около $6,6 млрд. Среди покупателей ценных бумаг значатся такие крупные инвесторы, как Thrive Capital, Soft Bank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX и T. Rowe Price.

В рейтинге частных компаний OpenAI обошла даже SpaceX, принадлежащую Илону Маску, чья оценочная стоимость составляет $400 млрд. Ранее Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире. На третьем месте расположилась китайская ByteDance, владелец популярной социальной сети TikTok, с оценкой в 220 миллиардов долларов.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад OpenAI провела раунд финансирования на $40 млрд, после которого оценка компании составляла $300 млрд. Таким образом, стоимость компании выросла более чем в полтора раза за короткий период.



Наталья Жирнова