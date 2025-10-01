«Лето в Татарстане» посетили около 1,4 млн человек, больше половины из других регионов

Наибольший интерес к событиям проявили жители Москвы и Московской области

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги масштабного проекта «Лето в Татарстане», призванного объединить все бесплатные события на открытом воздухе в республике на единой онлайн-платформе. Проект, стартовавший 1 июня и завершившийся 30 сентября, объединил более 3,5 тыс. событий в 45 муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов РТ.

Уже в первый сезон «Лето в Татарстане» продемонстрировало впечатляющие результаты. Сайт проекта привлек 1,4 млн посетителей. При этом, как отмечают организаторы, лишь 42% пользователей — жители Татарстана. 58% посетителей сайта — жители других регионов России, что свидетельствует о высокой привлекательности республики как туристического направления.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рената Валеева