Минниханов встретился с ветеранами государственной службы Татарстана

Раис республики подчеркнул их значительный вклад в развитие Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу в Казанской ратуше с ветеранами государственной службы республики. Торжественное мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей.

Приветствуя ветеранов, Минниханов подчеркнул их значительный вклад в развитие Татарстана. Он отметил, что своим трудом они заложили основу для процветания республики.

Раис республики подчеркнул, что последние пять лет были сложными для Татарстана, но, несмотря на пандемию, санкционное давление и трансформацию экономических отношений, республика сохранила стабильность.

— Сегодня Татарстан — опорный регион нашей страны. Сильная экономика, социальная стабильность, комфортная среда, межнациональное и межконфессиональное согласие, — заявил Минниханов.

Он также отметил, что в республике реализуется комплекс мер по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также оказывается помощь подшефным городам Лисичанску и Рубежному.

— Уважаемые ветераны! Вы передали эстафету высокого профессионализма и преданности делу. Прошу вас и дальше делиться опытом с молодежью и активно участвовать в общественных проектах. Ваша мудрость особенно нужна сегодня, когда мы вместе формируем новое будущее страны и Татарстана. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и заботы близких, — обратился Минниханов к ветеранам.

В завершение встречи раис Татарстана вручил ветеранам ряд государственных наград.

Рената Валеева