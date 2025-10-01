Россия и США проведут третий раунд дипломатических переговоров

Прошлые переговоры были сосредоточены на улучшении работы дипломатических миссий двух стран и урегулировании имеющихся разногласий

Фото: Реальное время

До конца осени состоится очередной раунд российско-американских переговоров, направленных на устранение проблемных вопросов в отношениях двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По словам дипломата, конкретные даты встречи пока не определены, поскольку вопрос находится на стадии обсуждения. Предыдущие раунды переговоров прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля текущего года.

— До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится, — ответил Рябков.

Скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции «Россия сегодня»

Главной темой прошлых обсуждений стало улучшение условий работы дипломатических представительств обеих стран и поиск путей решения существующих разногласий. Российскую делегацию на первых двух встречах возглавлял посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону представляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Переговоры проходили в закрытом режиме. Первая встреча длилась более шести часов, вторая — пять с половиной часов.

Ранее Лавров провел встречу с госсекретарем США Рубио в Нью-Йорке.

Наталья Жирнова