Татарстан вошел в топ-5 лидеров ПФО по популярности старых телефонов

Среди наиболее востребованных в республике выделяются Nokia 6300 с камерой и цветным дисплеем, легендарный Nokia 1100 и еще 3 модели

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место среди регионов ПФО по количеству пользователей ретротелефонов. Такой результат показали исследования аналитиков компании МегаФон, имеющиеся в распоряжении у «Реального времени».



Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте 36–45 лет, которые в период расцвета мобильных технологий были подростками и молодыми людьми — они составляют 28% от общего числа владельцев подобных устройств. На втором месте находятся пользователи 46–55 лет (21%), за ними следуют абоненты 56–65 лет (19%).

сгенерировано с помощью Midjourney

Среди наиболее востребованных моделей в республике выделяются Nokia 6300 с камерой и цветным дисплеем, легендарный Nokia 1100, установивший рекорд по продажам, канадский BlackBerry 8320 с уникальной клавиатурой, культовый Nokia 3310, известный своей надежностью, а также Samsung Galaxy S2.

Лидерами рейтинга стали Самарская, Нижегородская и Саратовская области, а также Республика Башкортостан. Татарстанские пользователи продолжают активно использовать культовые мобильные телефоны нулевых годов в качестве основного средства связи.



Наталья Жирнова