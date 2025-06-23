Трамп требует изучить заявление Медведева о готовности стран передать Ирану ядерный боекомплект

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости изучения заявления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект. Об этом пишет «Интерфакс».

— Слышал ли я бывшего президента России Медведева, который невзначай упомянул слово «ядерный» и сказал, что он и другие страны могли бы поставить ядерные боеголовки Ирану? Сказал ли он в самом деле так или это просто плод моего воображения? — написал Трамп в Truth Social.

Трамп подчеркнул серьезность ядерной тематики: «Если он это сказал, и такое подтвердится, дайте мне знать незамедлительно. Слово «ядерный» нельзя использовать как бы ненароком».

Накануне Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что удары США по иранским ядерным объектам не нанесли существенного ущерба, что, по его мнению, подтолкнет Тегеран к дальнейшей разработке ядерного оружия. Он также отметил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект».

Рената Валеева