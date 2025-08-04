Трамп подтвердил размещение двух американских атомных подлодок вблизи России

Ранее, в субботу, Трамп заявил, что американские атомные подлодки перемещаются в сторону России

Фото: Маргарита Головатенко

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о размещении двух атомных подводных лодок ВМС США в непосредственной близости от России. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о развертывании субмарин, пишет «Интерфакс».

— Я уже сделал заявление, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где они должны быть, — сказал Трамп.

Ранее, в субботу, Трамп заявил, что американские атомные подлодки перемещаются в сторону России.

— Они ближе к России. Да, они ближе к России, — ответил он в интервью NEWSMAX на вопрос о близости субмарин к российским территориям.

По словам президента, решение о переброске подлодок было принято после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Трамп подчеркнул, что таким образом стремится защитить американских граждан.

— Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы — это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными, — пояснил Трамп журналистам.

В пятницу в соцсети Truth Social президент написал, что поручил разместить ядерные подлодки «в соответствующих регионах» в связи с «крайне провокационными заявлениями» Дмитрия Медведева. Трамп добавил, что делает это «просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами».

Рената Валеева