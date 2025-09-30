Новости общества

Ушел из жизни руководитель ансамбля «Казан утлары» Карим Габидуллин

17:44, 30.09.2025

9 сентября ему исполнилось 80 лет

На 81-м году жизни скончался Карим Габидуллин, известный музыкант, руководитель инструментального ансамбля «Казан утлары», заслуженный артист Татарстана.

Об этом сообщила дочь Альфии Авзаловой Зульфия Авзалова в своих соцсетях.

скриншот из соцсетей Зульфии Авзаловой

Музыканту исполнилось 80 лет 9 сентября 2025 года.

Рената Валеева

