Ушел из жизни руководитель ансамбля «Казан утлары» Карим Габидуллин
9 сентября ему исполнилось 80 лет
На 81-м году жизни скончался Карим Габидуллин, известный музыкант, руководитель инструментального ансамбля «Казан утлары», заслуженный артист Татарстана.
Об этом сообщила дочь Альфии Авзаловой Зульфия Авзалова в своих соцсетях.
Музыканту исполнилось 80 лет 9 сентября 2025 года.
