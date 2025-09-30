В Казани сдали новый жилой дом в ЖК «Мәхәббәт»

Всего в доме находится 228 квартир

Фото: Реальное время

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации новому жилому дому №1-4-1 в ЖК «Мәхәббәт» жилого района «Салават купере». Об этом сообщает Инспекция государственного строительного надзора республики. Заключение выдано 30 сентября.

Согласно проектной документации, трехсекционный дом с подвалом и техническим чердаком имеет переменную этажность (13—17 этажей) и общую площадь 21 тыс. кв. метров.

На первом этаже расположены нежилые помещения для обслуживания, а с 2-го по 17-й этажи — жилые. Всего в доме 228 квартир общей площадью 12,6 тыс. кв. метров: 80 однокомнатных, 88 двухкомнатных и 60 трехкомнатных.

Напомним, на территории «Салават купере» идет строительство многофункционального спортивного центра, проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства при поддержке Минспорта России.



Рената Валеева