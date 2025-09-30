Ходжа из «Рубина» — самый прессингующий игрок РПЛ, Даку — среди худших

Хорватский полузащитник в среднем прессингует соперников 81 раз за 90 минут

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа — самый прессингующий игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне. Об этом свидетельствуют данные Opta Sports.

Ходжа из «Рубина» в среднем прессингует соперников 81 раз за 90 минут — больше всех в лиге. В топ-3 также попали Джавад («Динамо» Мхч) и Эгаш Касинтура («Ахмат»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вошел в список наименее прессингующих форвардов лиги в сезоне. Албанский футболист идет пятым с конца после Джона Кордобы («Краснодар»), Артема Дзюбы («Акрон»), Максима Глушенкова («Зенит») и Ливая Гарсии («Спартак»).

«Рубин» после десяти туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками. Команда Рашида Рахимова отстает от лидера чемпионата ЦСКА на 6 баллов.

Зульфат Шафигуллин