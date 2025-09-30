«Ак Барс» обменялся игроками с тульским АКМ
Клубы провели сделку с участием двух хоккеистов
«Ак Барс» произвел обмен хоккеистов с тульским АКМ. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
По итогам сделки в систему «Ак Барса» перешел нападающий Данил Гизатуллин, в тульский клуб ушли права на форварда Раделя Галеева.
Ожидается, что новичок «Ак Барса» будет выступать за фарм-клуб казанцев «Барс» из ВХЛ.
