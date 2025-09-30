Новости спорта

«Ак Барс» обменялся игроками с тульским АКМ

09:47, 30.09.2025

Клубы провели сделку с участием двух хоккеистов

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» произвел обмен хоккеистов с тульским АКМ. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

По итогам сделки в систему «Ак Барса» перешел нападающий Данил Гизатуллин, в тульский клуб ушли права на форварда Раделя Галеева.

Ожидается, что новичок «Ак Барса» будет выступать за фарм-клуб казанцев «Барс» из ВХЛ.

Зульфат Шафигуллин

СпортХоккей Татарстан

