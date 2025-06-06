Первые полеты аэротакси в России могут начаться через три года

Фото: Максим Платонов

Максим Болотских, эксперт и партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры», заявил, что в России первые полеты аэротакси могут стартовать в течение трех лет, хотя о массовом внедрении пока говорить преждевременно, сообщает «Прайм».

Болотских подчеркнул, что в ближайшие год-два не стоит ожидать большого числа беспилотных такси, но пилотные проектные полеты могут начаться в указанный срок. Он также подчеркнул, что аэротакси поможет избежать пробок, что особенно актуально для многолюдных городов, таких как Москва.

Эксперт указал на необходимость подготовки инфраструктуры для таких перевозок, включая специальные зарядные станции и взлетные площадки. Разработка аэротакси в России ведется компаниями «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолеты России».

Напомним, что Китай стал первой в мире страной, которая официально разрешила эксплуатацию беспилотных летающих такси.



Анастасия Фартыгина