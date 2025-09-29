В Татарстане завершили ремонт дороги Русский Акташ — Кузайкино за 74,8 млн рублей

Ремонтные работы были реализованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Альметьевском районе Татарстана завершились работы по ремонту автомобильной дороги Русский Акташ — Кузайкино на участке с 6,8 по 10 км. Общая протяженность отремонтированного участка составила 3,2 километра.

Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Ремонтные работы были реализованы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект финансировался за счет средств федерального бюджета в размере 59,1 млн рублей и средств республиканского бюджета в размере 15,7 млн рублей.



Генеральным подрядчиком выступила компания ООО «Татнефтедор».

Напомним, в Балтасинском районе завершен капремонт моста через приток реки Арборки на дороге Балтаси — Атня.

Рената Валеева