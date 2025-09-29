Движение трамваев и троллейбусов восстановлено на пересечении улиц Зорге и Фучика
Ограничения были вызваны повреждением контактной сети на пересечении улиц
Движение трамвайного маршрута №4 и троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12 полностью восстановлено после приостановки, вызванной повреждением контактной сети на пересечении улиц Зорге и Фучика.
Напомним, инцидент произошел сегодня и привел к временной остановке общественного транспорта в этом районе.
