29.09.2025
Движение трамваев и троллейбусов восстановлено на пересечении улиц Зорге и Фучика

17:15, 29.09.2025

Ограничения были вызваны повреждением контактной сети на пересечении улиц

Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвайного маршрута №4 и троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12 полностью восстановлено после приостановки, вызванной повреждением контактной сети на пересечении улиц Зорге и Фучика.

Напомним, инцидент произошел сегодня и привел к временной остановке общественного транспорта в этом районе.

Рената Валеева

