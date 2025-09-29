Банк ЗЕНИТ выпустил первую в мире банковскую карту с нефтью

К 30-летию Банк ЗЕНИТ представил лимитированную серию карт

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

В честь своего 30-летнего юбилея Банк ЗЕНИТ выпустил лимитированную серию уникальных карт*, которые объединяют в себе инновации, символику и высочайший уровень исполнения. Это не просто платежный инструмент, а настоящий арт-объект и символ эпохи.

Каждая карта создана вручную и имеет эксклюзивный дизайн с уникальными деталями:

инкрустация в виде капсулы с настоящей нефтью;

корпус из нержавеющей стали с гальваническим покрытием из золота 999 пробы;

фантазийный чип в форме логотипа Банка ЗЕНИТ и специальная гравировка.

Это первая и единственная в мире банковская карта, в которой заключена частица девонской эпохи — нефть, пролежавшая в недрах миллионы лет.

При всей эксклюзивности карта сохраняет полный спектр современных платежных функций: онлайн— и офлайн-оплата, снятие наличных, переводы и все привычные операции.

«ЗЕНИТ Private Banking всегда смотрит в будущее, ищет новые решения и внедряет самые передовые технологии. Мы гордимся тем, что создали продукт, который подчеркивает нашу долгую успешную работу на рынке и наше видение — быть визионерами банковского рынка, предоставлять клиентам уникальные и востребованные продукты», — подчеркнул руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.

Уникальная лимитированная серия карт* — это символ силы, энергии и стремления к новому. Она объединяет технологии будущего и богатство прошлого, превращая привычный банковский продукт в предмет коллекции и истории.



